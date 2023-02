Sanfter Kater auf Friedhof ausgesetzt: "Wie würdelos kann man sein?"

Kater "Grufti" wurde in einer Transportbox auf einem Friedhof ausgesetzt. © Montage: Instagram/Tierheim Bergheim

"Wie würdelos kann man sein?", drücken die Mitarbeiter des Tierheims Bergheim in einem Instagram-Beitrag ihr Entsetzen aus. Dazugehörige Fotos zeigen eine Transportbox, die von Außen zusätzlich mit Isolierband verschlossen war.

Dabei befand sich im Inneren ein Lebewesen, das dringend Hilfe benötigte!

"Gut, dass dieser liebenswerte Kater nicht weiß, was ihm da passiert ist", finden die Pfleger. So sei "Grufti", wie sie ihren neuen Schützling liebevoll getauft haben, mitten auf einem Friedhof in Bergheim ausgesetzt worden.

Eine besorgniserregende Lage, vor allem was die Gesundheit der Samtpfote anbelangt. "Grufti (...) ist schon älter und hat bestimmt schon lange keinen Tierarzt mehr gesehen, sein Pflegezustand ist alles andere als gut."

Der Vierbeiner hatte zuvor offenbar in einem schlimmen Raucherhaushalt gewohnt. "Er stank fürchterlich nach Zigaretten und ist sehr ungepflegt, aber super lieb."

Umso mehr drängt sich die Frage auf: "Wie in aller Welt kommt man auf so eine Idee?"