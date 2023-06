Trotz einiger Herausforderungen gibt Manali nicht auf! Wer schenkt dieser Süßen eine zweite Chance?

Aber nicht jede Person kommt als Besitzerin oder Besitzer infrage ... "Sie wird nur an souveräne Menschen mit einer guten Portion Hundeerfahrung vermittelt."

Unterstützt wird sie dabei von ihren aktuellen Vermietern aus Troisdorf, welche der verschmusten Fellnase zum großen Glück verhelfen wollen. "Manali ist bei ihrer Suche auf jede Hilfe angewiesen", hieß es in einem Instapost vom gestrigen Donnerstag.

Einst wegen eines Vorfalls mit einem anderen Hund im Tierheim abgegeben, sehnt sich die Vierjährige mittlerweile nach dem großen Auszug, um der ganzen Welt zu zeigen, was sie für eine liebevolle und treue Seele ist.

Süß, süßer, Manali! Die vierjährige American-Bulldog-Hündin kriegt vom Spielen und Toben nicht genug. © Screenshot/Instagram/Tierheim Troisdorf

Selbige beweist die Schmusekatze ebenso seit einiger Zeit im Tierheim. Statt die Geduld zu verlieren, wartet die American Bulldog Tag für Tag auf die erlösende Nachricht.

Um sich in Zukunft an der Seite führungsstarker Menschen allerdings bestens auszuleben und frei zu entfalten, bedarf es nach Angaben des Tierheims "eine klare und souveräne Führung, welche von Fairness und Kompromissen geprägt sein sollte". Diese hätte der Kämpfernatur und verspielten Vierbeinerin auf ihrem bisherigen Lebensweg gefehlt ...

Trotz ihres Faibles zum Kuscheln ist es für Manali in ihrer neuen Bleibe sehr wichtig, "ihre Distanzlosigkeit abzulegen". Laut Tierheim sollte das mit entsprechenden Führungsqualitäten aber absolut machbar sein.

Auch in Sachen Gesundheit und Futter muss sich die Vierjährige an manche Regeln halten - speziell ihre neuen Besitzerinnen oder Besitzer. Da die grau-weiße Schönheit mit zwei Kreuzbandrissen ins Tierheim zog, braucht sie auch in Zukunft weiterhin Physio-Einheiten.

Zu Kräften kommt Manali, die zur Riege der Listenhund gehört und für die in vielen Bundesländern besondere Haltungsvoraussetzungen gelten, mit speziellem Futter. Rassetypisch leidet sie nämlich an einer Futtermittelallergie.