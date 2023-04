Mercedes-Fahrer kollidiert während Verfolgungsjagd mit Jungen (9) und flüchtet

Köln - Im Kölner Stadtteil Holweide hat es am Samstagnachmittag einen brisanten Unfall gegeben. Ein bislang noch unbekannter Fahrer fuhr einen neunjährigen Jungen an und flüchtete anschließend vor der Polizei. Diese fahndet nun nach dem Flüchtigen!

Den flüchtigen Mercedes konnten die Beamten schließlich auf der Hohensyburgstraße in Köln-Merheim stellen. Vom Fahrer, der zwischen 20 und 30 Jahre alt sein und ein weißes T-Shirt getragen haben soll, fehlte jedoch jede Spur.

Auch die Kollision des Streifenwagens ins Heck des Unfallautos hinderte den Fahrer offensichtlich nicht daran, aufs Gas zu treten und die Flucht zu ergreifen. Ein zur Unfallstelle alarmierter Rettungswagen brachte den Schüler in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Demnach soll sich der Unfall gegen 17 Uhr auf der Bergisch Gladbacher Straße an der Einmündung zur Johann-Bensberg-Straße ereignet haben, teilte die Polizei mit.

Nun sucht die Polizei nach Zeugen, welche die Tat gegen 17 Uhr in Holweide beobachtet haben könnten. Hinweise könnten telefonisch unter der 02212290 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de weitergeleitet werden.