Auto überschlägt sich mehrfach und prallt gegen Baum: Fahrerin tödlich verletzt

Frechen - Eine Autofahrerin (60) ist am Samstagmorgen bei einem schrecklichen Unfall in Frechen bei Köln ums Leben gekommen.

Auch der hinzugerufene Notarzt konnte die 60-Jährige nicht mehr retten. (Symbolfoto) © Monika Skolimowska/dpa

Die 60-Jährige war gegen 7.30 Uhr auf der Landstraße L183 zwischen Hürth und Frechen gegen einen Baum geprallt und an ihren Verletzungen gestorben.

Die Unfallursache ist unklar. Die Frau sei ohne erkennbare Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und habe sich mit ihrem Wagen mehrmals überschlagen, teilt ein Polizeisprecher gegenüber der Deutschen Presse-Agentur (dpa) mit.

Hinzugerufene Rettungskräfte mussten sie daher aus dem demolierten Wagen befreien. Auch ein Rettungshubschrauber war laut WDR im Einsatz.

Ihre Verletzungen seien allerdings so schwerwiegend gewesen, dass die 60-Jährige noch an der Unfallstelle starb, so die Sicherheitsbehörde.