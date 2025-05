21.05.2025 15:55 Biker knallt auf Opel und verletzt sich schwer - Polizei hat Verdacht

Ein 25-Jähriger zog sich bei einem Unfall in Köln-Deutz am Dienstag schlimme Verletzungen zu. War er etwa an einem Rennen beteiligt?

Von Maurice Hossinger

Köln - Bei einem heftigen Unfall in der Nähe der Innenstadt hat sich am Dienstagabend ein Biker (25) schwere Verletzungen zugezogen. Die Polizei ermittelt nun, ob er möglicherweise an einem Rennen teilgenommen haben könnte. Für die Polizei stehen nun ganz wichtige Fragen im Zentrum der Ermittlungen: War der 25-Jährige Teil eines illegalen Rennens? (Symbolbild) © Christophe Gateau/dpa Der 25-Jährige war der Polizei zufolge gegen 19.30 Uhr stadtauswärts unterwegs, als er kurz vor der Severinsbrücke auf einen vor ihm fahrenden Opel aufgefahren war. Durch den Zusammenprall gerieten beide Fahrzeuge ins Schleudern, knallten in eine Leitplanke und kamen schließlich auf der linken von zwei Fahrbahnen zum Stehen. Dabei zog sich der junge Motorradfahrer schwere Verletzungen zu und musste kurz darauf in eine Klinik gebracht werden. Köln Unfall Unfall mit Linienbus: Acht Kinder verletzt - Vierjährige mit Schmerzen im Krankenhaus Im Gegensatz dazu wurde die Fahrerin des Opel nur leicht verletzt. Laut Zeugenaussagen soll der 25-Jährige schon vor dem Unfall mit hohem Tempo unterwegs gewesen sein. Ermittlungen sollen nun abschließend klären, ob er Teil eines Rennens war. Außerdem erstellten die Beamten Anzeige wegen des Verdachts der Teilnahme an einem Straßenrennen. Führerschein und Handy war der Motorradfahrer obendrein auch noch los.

