11.04.2024 07:06 768 Dramatische Szenen am Kölner Dom: Fußball-Fan unter Kehrmaschine eingeklemmt

In der Trankgasse in Köln ist am Mittwochabend eine Kehrmaschine der AWB mit einem Fußgänger kollidiert. Der Fußgänger wurde dabei schwer verletzt.

Von Jonas Reihl

Köln - Ein dramatischer Unfall hat sich am Mittwochabend in der Kölner Innenstadt zwischen dem Dom und dem Hauptbahnhof ereignet. Eine Person wurde dabei schwer verletzt. Nach der Kollision mit dem Fußgänger prallte die Kehrmaschine gegen einen Ampelmast. Der Fahrer wurde leicht verletzt. © Vincent Kempf Wie die Polizei am Donnerstag gegenüber TAG24 mitteilte, war ein Fußgänger (68) um 21.22 Uhr in der Trankgasse mit einer Kehrmaschine der Abfallwirtschaftsbetriebe Köln (AWB) kollidiert. Dabei war die Wucht des Aufpralls so hoch, dass der britische Fußballfan, der wegen des Europa-League-Spiels zwischen Bayer 04 Leverkusen und West Ham United zu Besuch in Köln ist, zeitweise sogar unter dem Kehrwerk der Maschine eingeklemmt wurde. Zudem prallte die Kehrmaschine gegen einen Ampelmast. Der 68-Jährige musste von Rettungskräften befreit werden. Er wurde schwer verletzt. Lebensgefahr besteht laut Polizei allerdings nicht. Nach der Erstversorgung vor Ort ist der Verletzte zur weiteren Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht worden. Wie es genau zu dem Zusammenstoß gekommen ist, ist bislang unklar. Um die genauen Umstände zu klären, rückte ein Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei aus. Die Trankgasse war am Abend für die Dauer des Einsatzes für mehrere Stunden komplett gesperrt.

Titelfoto: Vincent Kempf