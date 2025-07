Lkw kollidiert mit Brücke und verliert Container - Straße dicht, KVB-Betrieb unterbrochen

Köln - Schon wieder hat sich ein Lastwagen unter der berüchtigten Brücke auf der Deutz-Mülheimer-Straße in Köln festgefahren. Aktuell ist die Fahrbahn gesperrt.

Alles in Kürze

Der verlorene Container blockiert aktuell die Fahrbahn in Richtung Köln-Deutz. © Vincent Kempf

Der 15-Tonner war um kurz vor 11 Uhr in Richtung Deutz unterwegs, als er offenbar die Höhe des Bauwerks überschätzte und in der Folge mit seinem Container an der Brücke hängen blieb. Verletzt wurde niemand.

Das bestätigt ein Sprecher der Kölner Polizei gegenüber TAG24.

Demnach sei der Container durch den Aufprall auf die Straße gefallen und blockiere aktuell die Fahrbahn.

Aufgrund des Gewichts könne der Behälter allerdings nicht geborgen werden, so der Sprecher weiter. Daher müsse er nun zunächst noch ausgeräumt werden, was wohl einige Stunden in Anspruch nehmen wird.

Bis dahin ist die Deutz-Mülheimer-Straße in Richtung Deutz für den Autoverkehr gesperrt.