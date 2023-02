Frontalkollision zwischen Auto und Lkw: Industriestraße bei Hürth voll gesperrt

Hürth - In Alt-Hürth kam es am Morgen zu einem Unfall zwischen einem Lkw und einem Auto . Die Straße ist deswegen erstmal für mehrere Stunden gesperrt.

Der Autofahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt. © Alexander Franz

Gegen 8.20 fuhr ein Skoda-Fahrer auf der Industriestraße in Richtung Berrenrath, so die Polizei. Zwischen der Zufahrt zum Chemiepark in Knapsack kam der 52-jährige Fahrer dann aus bislang unbekannten Gründen nach links in den Gegenverkehr ab.

Dort touchierte der 52-Jährige dann einen Kleinlaster und kollidierte daraufhin frontal mit einem Lkw, der hinter dem Kleinlaster gefahren war. Durch den Aufprall wurde der Autofahrer stark verletzt.

Auch der 52-jährige Lkw-Fahrer wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Sogar ein viertes Fahrzeug wurde durch die Splitter der Unfallfahrzeuge leicht beschädigt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und während der Rettungsarbeiten ist die Industriestraße gesperrt.