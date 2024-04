Junger Autofahrer rast gegen Lkw: Motorblock herausgerissen - Audi nur noch Schrott

Köln - Bei einem heftigen Unfall in Köln hat ein junger Autofahrer (21) in der Nacht zu Montag schwere Verletzungen erlitten. Rettungskräfte mussten den eingeklemmten Mann befreien.

Der Audi Q2 wurde bei dem schweren Unfall in Köln völlig zerstört. © Vincent Kempf

Nach Angaben der Polizei war der Autofahrer in der Nacht gegen 3.20 Uhr mit dem Audi Q2 eines Carsharing-Unternehmens im Kölner Stadtteil Bilderstöckchen unterwegs.

In hohem Tempo sei der 21-Jährige ersten Erkenntnissen zufolge mit dem Mietwagen Richtung Nippes gefahren, als er plötzlich die Kontrolle über das Auto verloren habe. In der Folge sei der junge Mann dann nahezu ungebremst mit einem Containerfahrzeug zusammengeprallt, das am linken Fahrbahnrand geparkt worden war.

Der Lkw wurde gegen einen dortigen Brückenpfeiler der Stadtbahn geschoben, schildert ein Polizeisprecher. Die Wucht des Zusammenstoßes war dabei derart heftig, dass der Motorblock des Leihwagens herausgerissen und auf die Escher Straße geschleudert wurde.

Der junge Fahrer wurde im Fahrzeug eingeklemmt und erlitt schwere Verletzungen. Einsatzkräfte befreiten den 21-Jährigen aus dem völlig demolierten Wrack, ehe er in ein Krankenhaus gebracht wurde. Zuvor hatten Rettungskräfte Sichtschutzwände aufgebaut.