12.02.2025 16:08 Lebensgefahr! Senior will Straßenbahn erwischen und wird erfasst

An einer Haltestelle in Köln ist ein Mann von einer einfahrenden Stadtbahn erfasst worden. Er wollte die Bahn in die andere Richtung bekommen.

Von Ulrike Hofsähs Köln - Beim Versuch, die Straßenbahn noch zu erwischen, ist ein Mann in Köln an einem Fußgängerüberweg von einer Bahn erfasst worden. Bei einem tragischen Unfall mit einer Straßenbahn ist ein 75-jähriger Mann lebensgefährlich verletzt worden. © Horst Konopke Der 75-Jährige sei mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik gekommen, teilte die Polizei mit. Der Mann habe eine an der Haltestelle stehende Bahn bekommen wollen. Dabei habe er wohl nicht bemerkt, dass aus der anderen Richtung auch eine Bahn einfuhr. Der Unfall ereignete sich auf der Aachener Straße.

Titelfoto: Horst Konopke