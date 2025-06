19.06.2025 13:29 Schwerer Unfall an U-Bahn-Haltestelle: Kind stürzt zehn Meter in die Tiefe

Schwerer Unfall in Köln: An der unterirdischen Haltestelle Rochusplatz in Köln-Bickendorf ist ein Zwölfjähriger etwa zehn Meter in die Tiefe gestürzt.

Von Christine Bähr Köln - Schwerer Unfall in Köln: An einer unterirdischen Stadtbahnhaltestelle in Köln-Bickendorf ist ein Zwölfjähriger etwa zehn Meter in die Tiefe gestürzt. Alles in Kürze Zwölfjähriger stürzt zehn Meter an U-Bahn-Haltestelle in Köln.

Schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen erlitten.

Unfallhergang noch unklar, Ermittlungen laufen.

Stadtbahn-Strecke stadtauswärts gesperrt für Unfallaufnahme.

Der Unfall geschah in der Kölner U-Bahn-Haltestelle Rochusplatz. Das Kind (12) wurde anschließend schwer verletzt in eine Klinik gebracht. (Symbolbild) © 123rf/lasseman Das Kind war am Mittwochnachmittag gegen 14.50 Uhr Uhr mit dem Fahrrad auf der Zwischenebene der KVB-Haltestelle Rochusplatz gefahren und von dort plötzlich auf die Gleise heruntergestürzt, berichtete ein Sprecher der Kölner Polizei. Dabei habe der Junge schwere, aber keine lebensgefährlichen Verletzungen erlitten. Er kam zur stationären Behandlung in eine Klinik. Der genaue Unfallhergang sei noch unklar, wie es weiter hieß. Auch, weshalb der Schüler auf der Zwischenebene unterwegs war, konnte nach Angaben des Sprechers zunächst nicht geklärt werden. Die Stadtbahn-Strecke musste für die Zeit der Unfallaufnahme stadtauswärts gesperrt werden. Davon war auch der Bahnverkehr auf den Linien 3 und 4 betroffen.

