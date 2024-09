Kollision beim Abbiegen: Volvo fährt sechs Jahre alte Radlerin über den Haufen

Köln - Bei einem Verkehrsunfall im Kölner Stadtteil Mülheim ist am Donnerstagnachmittag ein sechs Jahre altes Mädchen von einem Auto erfasst worden.

Das sechsjährige Mädchen überstand die Kollision mit dem Volvo augenscheinlich wohl unverletzt. (Symbolbild) © Sebastian Gollnow/dpa

Wie die Polizei in einer offiziellen Mitteilung am Freitag bekannt gab, blieb das Kind bei dem Crash augenscheinlich unverletzt. Rettungskräfte brachten sie dennoch vorsorglich in ein Krankenhaus.



Laut den Aussagen von Zeugen war die sechsjährige Fahrradfahrerin in Begleitung ihrer Mutter zunächst auf dem Pfälzischen Ring in Richtung Wiener Platz unterwegs gewesen.

Als sie gegen 15 Uhr die Einmündung zur Grünstraße überquerte, wurde sie von dem abbiegenden Volvo eines 50-Jährigen angefahren und kam daraufhin zu Fall.

Der Autofahrer gab an, dass er zum Zeitpunkt des Unfalls von der Grünstraße nach rechts auf den Bergischen Ring abbiegen wollte, als es zur Kollision mit dem Mädchen kam.