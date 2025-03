11.03.2025 16:52 Lkw kracht in Brücke: Verkehr rund um LANXESS Arena gestört

In Köln-Deutz ist am Dienstagnachmittag ein Lkw in eine Brücke gefahren. Autofahrende müssen an der LANXESS Arena Verkehrsbehinderungen in Kauf nehmen.

Von Maurice Hossinger

Köln - In Köln-Deutz kam es am Dienstagnachmittag nahe der LANXESS Arena zu einem Unfall mit einem Lastwagen. Der Verkehr wird momentan über eine Spur geregelt. © privat Den Schilderungen der Polizei zufolge soll ein Lkw auf der Deutz-Mülheimer-Straße in eine Brücke gefahren sein. Hinweise zu Personenschäden oder Verletzten gäbe es zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht. Auf Fotos von der Unfallstelle ist zu erkennen, dass der beteiligte Lkw an der rechten Seite beschädigt wurde. Köln Unfall Lebensgefahr! Senior will Straßenbahn erwischen und wird erfasst Die dreispurige Fahrbahn in Richtung Haltestelle "Deutz Lanxess Arena" musste auf eine Spur reguliert werden. Auch für den weiteren Nachmittag müssen Autofahrende mit leichter Verzögerung rechnen. Wann die Unfallstelle geräumt und die Straße wieder vollständig befahrbar sein wird, hat die Polizei nicht verraten.

Titelfoto: privat