Lkw kracht in Radfahrerin (25) und schleift diese mit: Schwer verletzt!

Köln - In den Kölner Stadtteilen Riehl und Lindenthal hat es am Montagvormittag zwei Unfälle gegeben, bei dem sich zwei Radfahrerinnen schwer verletzten.

In Köln kam es zu zwei schweren Unfällen, bei dem sich zwei Radfahrerinnen verletzten. (Symbolbild) © Fernando Gutierrez-Juarez/dpa-Zentralbild/dpa

Nach Angaben der Polizei kam es gegen 9.30 Uhr in Köln-Riehl zu einem schweren Unfall am Niederländer Ufer. Dort wollte ein 58-jähriger Mann mit seinem Lkw in die Frohngasse einbiegen.

Dabei krachte der Lkw-Fahrer mit einer 25-jährigen Rennradfahrerin aus Köln zusammen und schliff diese noch mehrere Meter mit.

Die 25-Jährige wurde aufgrund des Zusammenstoßes unter dem Auflieger eingeklemmt und musste von den Rettungskräften befreit werden. Anschließend wurde sie mit Schürfwunden und Knochenbrüchen in ein Krankenhaus gebracht.

Knapp eine Stunde zuvor erwischte es in Lindenthal ebenfalls eine Radfahrerin. Ein 52-Jähriger bog mit seinem Opel Vivaro von der Universitätsstraße in die Bachmer Straße ein, übersah anscheinend aber eine 24 Jahre alte Kölnerin mit ihrem Rad.