03.12.2024 14:20 Mädchen schwer am Kopf verletzt: 86-Jähriger kracht mit Mazda-SUV in Vierjährige

Bei einem Verkehrsunfall auf der Neusser Straße in Köln-Weidenpesch ist am Montagnachmittag ein vierjähriges Mädchen schwer am Kopf verletzt worden.

Von Frederick Rook

Köln - Bei einem Verkehrsunfall in Köln ist am Montagnachmittag ein Kind schwer verletzt worden. Bei dem Unfall in Köln-Weidenpesch wurde ein vierjähriges Mädchen schwer am Kopf verletzt. (Symbolbild) © Bildmontage: dpa/Arne Dedert, dpa/Boris Roessler Wie die Polizei tags darauf in einer offiziellen Mitteilung bekannt gab, ereignete sich der Vorfall gegen 15.30 Uhr auf der Neusser Straße im Stadtteil Weidenpesch. Ersten Erkenntnissen zufolge war ein 86-Jähriger mit seinem Mazda-SUV zu diesem Zeitpunkt in Richtung Innenstadt unterwegs. Unmittelbar hinter der Kreuzung Neusser Straße/Scheibenstraße soll er laut Aussage von Zeugen das Rotlicht der Ampel an der dortigen Fußgängerfurt missachtet haben. Köln Unfall Straßenbahn der Linie 18 erfasst Fußgänger: 60-Jähriger schwebt in Lebensgefahr! Dabei erfasste er mit der Vorderseite seines Wagens das junge Mädchen, welches während der Fußgänger-Grünphase die Straße überqueren wollte. Der alarmierte Rettungsdienst brachte die Vierjährige nach dem Zusammenprall mit schweren Kopfverletzungen in ein nahe gelegenes Krankenhaus. Die Polizei ermittelt nun die genauen Hintergründe zu dem Unfall.

