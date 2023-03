31.03.2023 13:20 Nach Frontalcrash in Kölner Veedel: 75-Jährige stirbt im Krankenhaus

Nach einem Unfall in Köln-Braunsfeld ist eine 75-Jährige in der Nacht zum Freitag verstorben. Ein internistischer Notfall löste den Unfall am Donnerstag aus.

Von Maurice Hossinger

Köln - Einen Tag nach dem heftigen Unfall im Stadtteil Braunsfeld ist eine 75-Jährige in der Nacht zum Freitag verstorben. Sie löste den Crash durch einen internistischen Notfall aus und geriet in den Gegenverkehr. Ein Rettungswagen transportierte die Seniorin in ein örtliches Krankenhaus. Dort verstarb sie jedoch in der vergangenen Nacht. (Symbolbild) © Marcel Kausch/dpa Wie die Polizei mitteilte, soll sich der Unfall am Donnerstagnachmittag gegen 16.45 Uhr ereignet haben. Durch den mutmaßlichen Notfall fuhr die 75-Jährige mit ihrem VW Golf auf die Gegenfahrbahn und krachte frontal in den Ford eines 49-Jährigen. In Folge des Crashs stieß er mit zwei geparkten Autos zusammen, blieb allerdings unverletzt. Rettungskräfte brachten die ältere Dame in ein nahe gelegenes Krankenhaus. Dort verstarb sie den Angaben der Beamten zufolge in der vergangenen Nacht. Einsatzkräfte der Polizei sicherten noch am Donnerstagnachmittag Spuren am Unfallort.

