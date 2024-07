Tödlicher Unfall auf A4-Rastplatz: Mann erfasst Ehefrau mit Wohnwagen-Gespann

Reichshof - Auf einem Rastplatz an der A4 bei Reichshof im Oberbergischen Kreis ist es an diesem Wochenende zu einem tragischen Unfall gekommen, bei dem eine 85-Jährige tödliche Verletzungen erlitt.

Die Polizei stellte den Wohnwagen nach dem tödlichen Unfall sicher. (Symbolbild) © 123rf/rissix

Wie ein Sprecher der Kölner Polizei am Sonntag berichtete, hatte sich das Unglück am Samstagvormittag gegen 11 Uhr an der Raststätte Hasbacher Höhe/Nord zugetragen.

Demnach soll der 90-jährige Ehemann der Seniorin ersten Ermittlungen zufolge mit einem Wohnwagengespann zurückgesetzt haben, während seine Frau hinter dem Wohnanhänger stand.

In der Folge wurde die 85-Jährige von dem Gespann erfasst und starb trotz Reanimationsmaßnahmen von hinzu alarmierten Rettungskräften noch vor Ort.