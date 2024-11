Schwerer Unfall: Biker rast durch Köln und erfasst querenden Fußgänger

Köln - Mit einem gestohlenen Motorrad hat ein 37-Jähriger in Köln einen schweren Unfall verursacht, nachdem er in viel zu hohem Tempo durch Nippes gerast war.

Bei dem Unfall wurden am späten Donnerstagabend sowohl der Biker (37) als auch der Fußgänger (55) schwer verletzt. (Symbolbild) © Marcel Kusch/dpa

Zeugenaussagen zufolge war der Biker am späten Donnerstagabend gegen 22.40 Uhr mit aufheulendem Motor und überhöhter Geschwindigkeit stadteinwärts über die Neusser Straße gefahren, als er in Höhe der Hausnummer 254 ein Auto überholte, wie die Polizei am Freitagnachmittag berichtete.

Dabei erfasste der Biker jedoch einen querenden Fußgänger (55), woraufhin beide Männer stürzten und sich schwere Verletzungen zuzogen.

Der 37-Jährige versuchte nach dem Crash noch, vor der Polizei zu flüchten, konnte jedoch unweit der Unfallstelle von den Beamten gestellt werden.