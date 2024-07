16.07.2024 16:17 Schwerer Unfall in Köln: Auto erfasst Fußgänger - 24-Jähriger lebensgefährlich verletzt

Ein Fußgänger ist in Köln von einem Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Der junge Mann wurde am Dienstag in eine Klinik gebracht.

Von Laura Miemczyk

Köln - Am Dienstag ist ein 24-jähriger Fußgänger in Köln von einem Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Der junge Mann wurde in eine Klinik gebracht. Die Polizei sperrte die Kreuzung in Humboldt-Gremberg nach dem Unfall ab. © Vincent Kempf Wie ein Sprecher der Kölner Polizei mitteilte, war ein 37-jähriger Toyota-Fahrer am frühen Nachmittag gegen 13.45 Uhr auf dem Deutzer Ring Richtung Kalk unterwegs gewesen, als er den Fußgänger Zeugenaussagen zufolge auf einem Überweg mit Ampel in Höhe der Gießener Straße in Humboldt-Gremberg erfasste. Mit lebensgefährlichen Verletzungen brachten alarmierte Rettungskräfte den 24-Jährigen in eine Klinik, während Polizisten vor Ort Spuren sicherten und Zeugen befragten. Der Kreuzungsbereich wurde derweil gesperrt. Die Beamten haben Ermittlungen zum Hergang des Unfalls aufgenommen und bitten um Hinweise. Zeugen, die Angaben zur Ampelschaltung zum Unfallzeitpunkt machen können, werden gebeten, unter der Telefonnummer 0221/2290 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de Kontakt mit der Kölner Polizei aufzunehmen.

