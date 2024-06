Spektakulärer Crash nach Flucht vor Polizei: Dann kommt Wahrheit über Audi-Fahrer ans Licht

Köln - Bei einem heftigen Unfall in Köln hat sich ein Audi-Fahrer (27) am Dienstag schwere Verletzungen zugezogen. Der Mann war zuvor vor einer Polizeikontrolle geflüchtet.

Die Kölner Polizei verfolgte den Audi-Fahrer (27) von der Autobahn bis nach Köln-Brück. (Symbolbild) © 123RF/madrabothair

Wie ein Sprecher der Kölner Beamten am Mittwoch berichtete, war eine Polizeistreife am späten Dienstagabend gegen 22.30 Uhr auf den Audi A6 aufmerksam geworden, der auf der A4 in Richtung Olpe unterwegs war.

In Höhe der Anschlussstelle Poll wiesen die Ordnungshüter den Fahrer dann an, seinen Wagen für eine Verkehrskontrolle zu stoppen, doch der dachte gar nicht daran, der Aufforderung der Polizei folge zu leisten!

Stattdessen trat der 27-Jährige das Gaspedal durch und flüchtete in hohem Tempo und samt seiner 30-jährigen Beifahrerin an Bord vor den Gesetzeshütern.

Nachdem er an der Anschlussstelle Merheim die Autobahn verlassen hatte, kam es dann außerhalb des Sichtfeldes der Beamten zu dem schweren Unfall.

Demnach touchierte der Audi an der Hans-Schulten-Straße im Stadtteil Brück sieben geparkte Fahrzeuge und Findlinge [große Steine], überschlug sich mehrfach und blieb schließlich auf dem Dach liegen.