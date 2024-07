29.07.2024 17:32 SUV bremst wegen Blitzer plötzlich ab: Motorradfahrer kracht in Auto und verletzt sich lebensgefährlich

Tragischer Unfall in Köln. Ein Motorradfahrer ist am heutigen Montagnachmittag in ein Auto gekracht und hat sich lebensgefährliche Verletzungen zugezogen.

Von Florian Fischer

Köln - Tragischer Unfall im Kölner Stadtteil Merkenich. Ein Motorradfahrer ist am heutigen Montagnachmittag in ein Auto gekracht und hat sich lebensgefährliche Verletzungen zugezogen. Bei einem Unfall in Köln-Merkenich wurde ein 41-jähriger Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt. © Daniel Evers Nach Angaben der Polizei war der 41-jährige Motorradfahrer gegen 14.30 Uhr auf der Industriestraße in Fahrtrichtung Niehler Ei unterwegs. In Höhe des Parkplatzes Fühlinger See krachte er dann in einen vor ihm abbremsenden SUV. Laut Zeugen soll der 37-jährige Fahrer des Autos plötzlich gebremst haben, weil dort ein mobiler Blitzer stand. Der 41-Jährige erlitt aufgrund der heftigen Kollision lebensgefährliche Verletzungen und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Köln Unfall Massencrash auf der A1: Fünf Personen verletzt - Audi überschlägt sich mehrfach Das Verkehrsunfallaufnahmeteam ist aktuell im Einsatz und sichert die Spuren am Unfallort. Zudem hat das Verkehrskommissariat 2 die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Außerdem ist die Industriestraße in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Der Verkehr wird aktuell über die Merianstraße umgeleitet.

