Tödliches Unglücksdrama in Köln: 47-Jähriger wird von KVB-Bahn erfasst

Köln – Tragischer Unfall in Köln -Bickendorf! Am späten Freitagabend kam dort ein 47-Jähriger ums Leben, nachdem er von einer Straßenbahn erfasst wurde.

Rettungskräfte konnten nichts mehr für den 47-Jährigen tun. (Symbolbild) © 123rf/amitdnath

Wie die Polizei in der Nacht zu Freitag mitteilte, kam es um 21.45 Uhr zu dem folgenschweren Unfall. Die KVB-Bahn der Linie 3 war in Fahrtrichtung "Görlinger Zentrum" unterwegs, als sie in Höhe der Haltestelle "Akazienweg" den Mann mit sich riss.

Für ihn kam jede Hilfe zu spät. Weitere Details zur Person und zur Unfallursache konnte die Polizei zunächst nicht nennen.

Klar ist, dass es sich bei der Haltestelle um eine unterirdische Bahnstation handelt. Die Polizei klärt nun, wie es dort zu dem Unfall kommen könnte.

Da den Ermittlern Details fehlen, sind sie auf die Mithilfe der Bevölkerung angewiesen und bitten um Hinweise.