Toter und Schwerverletzter (13): Nach Unfall in Hürth fahndet Polizei nach Flüchtigen

Hürth - Die Polizei ermittelt in einem schweren Unfall in Hürth bei Köln, bei dem am gestrigen Freitagabend ein Mann (44) ums Leben kam. Ein 13-jähriger Junge wurde schwer verletzt. Aufgrund von Zeugenaussagen zu dem flüchtigen Unfallverursacher wurde die Staatsanwaltschaft eingeschaltet. Die Polizei fahndet nach dem Mann.