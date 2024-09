22.09.2024 20:17 Unfall-Drama in Köln-Ehrenfeld: 19-Jähriger stirbt an Bahnübergang

Am Bahnhof in Köln-Ehrenfeld hat sich am gestrigen Samstagabend ein tödlicher Unfall ereignet.

Von Maurice Hossinger

Köln - Am Bahnhof in Köln-Ehrenfeld hat sich am gestrigen Samstagabend ein tödlicher Unfall ereignet. Ein 19-Jähriger verlor dabei auf tragische Art und Weise sein Leben. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Todes-Drama des 19-Jährigen nun aufgenommen. (Symbolbild) © Friso Gentsch/dpa Nach Informationen der Kölner Polizei soll der Jugendliche gegen 22.20 Uhr von einem einfahrenden Zug erfasst und getötet worden sein. Beim Versuch, eine Abkürzung nehmen zu wollen, übersah er offenbar den Zug und starb innerhalb weniger Minuten an der Unfallstelle. Der Kölner Stadt-Anzeiger hatte zuerst über den Unfall berichtet.



