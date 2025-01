Vandalismus und Brandstiftung am "Sündenwäldchen": Aktivisten sorgen erneut für Chaos

Kerpen - Am sogenannten Sündenwäldchen, einem Waldstück in der Nähe des Tagebaus Hambach, sind Polizisten erneut möglichen Straftaten nachgegangen.

Den Angaben nach wurde er von spezialisierten Beamten vom Stamm heruntergeholt und anschließend zur Identifizierung in Gewahrsam genommen.

Der Polizei zufolge errichteten Unbekannte auch Barrikaden auf einer Zufahrtsstraße. Als die Bereitschaftspolizei erschienen sei, hätten sich die Störer in einen Wald zurückgezogen. Ein Mann habe sich noch auf einem mehrere Meter hohen Holzstamm befunden, der zuvor mittig auf der Straße eingegraben worden sei.

Ein RWE-Sprecher teilte mit: "Wie bereits in den vergangenen Tagen kam es heute erneut auf unserem Betriebsgelände zu körperlichen Drohungen von vermummten Aktivisten auch gegen RWE-Beschäftigte, Sachbeschädigungen an technischen Einrichtungen wie Brunnenanlagen und Brandstiftung."

An dem rund acht Hektar großen Wald-Areal hatten Umweltschützer eine Mahnwache eingerichtet, um die Rodung zu verhindern. Konkrete Hinweise, dass die Teilnehmer in einem Zusammenhang mit den Geschehnissen stünden, gebe es aktuell nicht, hieß es bei der Polizei. Schon in der vergangenen Woche hatte es Polizeieinsätze gegeben.

Der Wald soll weichen, um darunterliegende Kiese und Sande für die Böschung des geplanten Hambacher Sees zu verwenden.