Verkehr massiv beeinträchtigt: Was Autofahrer am Wochenende auf der A1 erwartet

Köln/Leverkusen – Autofahrer müssen sich in der Region um Köln und Leverkusen am kommenden Wochenende auf massive Behinderungen einstellen.

Im Raum Köln wird an diesem Wochenende ein viel befahrenes Teilstück der A1 in beide Fahrtrichtungen gesperrt. (Symbolbild) © Oliver Berg/dpa

Die A1 wird zwischen den Autobahnkreuzen Köln-Nord und Leverkusen in beide Fahrtrichtungen gesperrt, wie die Autobahn GmbH mitteilte.

Die Sperrung beginnt demnach am Freitagabend (17. April) um 22 Uhr und soll voraussichtlich bis Montagmorgen (20. April) um fünf Uhr dauern.

Hintergrund der Maßnahme ist den Angaben zufolge die Wiederherstellung der dreispurigen Verkehrsführung in Fahrtrichtung Dortmund. Zudem sind an dem Wochenende weitere Strecken- sowie Abbrucharbeiten geplant.

Der Fernverkehr wird laut Autobahn GmbH großräumig über A3, A4, A46 und A57 umgeleitet.

Im Kreuz Köln-Nord erfolgt die Ableitung auf die A57, während der Verkehr aus Dortmund kommend im Kreuz Leverkusen auf die A3 geführt wird.