Während der jecken Tage: Auf diese Umstellungen müssen sich KVB-Gäste einstellen

Während der Karnevalstage müssen auch die Kölner Verkehrsbetriebe (KVB) ihren Betrieb anpassen. © Stephan Anemüller/KVB

Alkohol und Straßenverkehr? Passt nicht so wirklich zusammen. Für alle Karnevalisten bedeutet das: Wer das jecke Treiben in Köln feiern will, kommt an Bus und Bahn nicht vorbei.

Damit die Fahrt auch reibungslos gelingen kann, haben die KVB ihren Fahrplan umgebaut. Für die Zeit zwischen Weiberfastnacht und Veilchendienstag (13. Februar) müssen Fahrgäste mit geänderten Zeiten und ausfallenden Haltestellen rund um die Karnevals-Hotspots rechnen.

Wie die KVB mitteilen, werden die Stadtbahnen an Weiberfastnacht bis 23 Uhr grundsätzlich im 10-Minuten-Takt sowie bis 2.15 Uhr im 15-Minuten-Takt fahren. Danach wechselt der Betrieb auf einen 30-Minuten-Takt. Zusätzlich wird es zu Einschränkungen kommen.

Unter anderem soll daher die Linie 1 zwischen Rudolfplatz und Moltkestraße getrennt werden. Um die Situation in der Innenstadt handeln zu können, haben die KVB außerdem einen zusätzlichen Bahnsteig am Barbarossaplatz eingerichtet.