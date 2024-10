72-Jähriger will Bus erreichen: Jetzt schwebt er in Lebensgefahr

Köln - Bei einem Verkehrsunfall in Köln-Buchheim ist am Montagmorgen ein Fußgänger schwer verletzt worden!

Laut der Aussage von Zeugen soll der Fußgänger in Höhe der Hausnummer 200 vom Grünstreifen, welcher die Fahrtstreifen der Frankfurter Straße trennt, in Richtung der dortigen Bushaltestelle gerannt sein, um einen wartenden Bus zu erreichen.

Die alarmierten Rettungskräfte brachten den Senior nach der ersten medizinischen Versorgung am Unfallort später zur weiteren Behandlung in eine Klinik.

Wie die Polizei in einer offiziellen Erklärung bekannt gab, kann eine Lebensgefahr bei dem 72-Jährigen derzeit nicht ausgeschlossen werden.

Weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0221/2290 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de mit der zuständigen Behörde in Verbindung zu setzen.