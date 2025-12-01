Bibber-Wetter in NRW: Experten warnen vor Glättegefahr zum Wochenstart
Köln - Pünktlich zum meteorologischen Winteranfang am Montag wird es bibberkalt in NRW! Örtlich besteht Gefahr durch überfrierende Nässe und Glatteis.
Autofahrer und Fußgänger sollten daher vorsichtig sein, warnen die Experten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Montag.
Demnach bleibt es zum Wochenbeginn bei Temperaturen zwischen 6 und 9 Grad zwar größtenteils regenfrei und gebietsweise sogar sonnig.
In der Nacht zu Dienstag kühle es dann aber auf bis zu -2 Grad ab. Zudem könne es vereinzelt zu Niederschlägen mit entsprechender Glätte kommen.
Der Dienstag zeigt sich dann überwiegend stark bewölkt. Stellenweise muss mit Regen gerechnet werden. Das Thermometer klettert tagsüber allerdings wieder auf bis zu 9 Grad, ehe es in der Nacht auf 6 bis 2 Grad, in Hochlagen auf 0 Grad, abkühlt.
Der Mittwoch wird ebenfalls wechselnd bis stark bewölkt. Lokal muss mit Regen gerechnet werden. Die Höchstwerte liegen laut den DWD-Meteorologen zwischen sechs und neun Grad, in Hochlagen bei maximal drei Grad. In den Abendstunden sinken die Temperaturen dann erneut unter den Gefrierpunkt und Glatteis ist möglich.
Titelfoto: Bildmontage: Christoph Reichwein/dpa, wetteronline.de (Screenshot)