Bibber-Wetter in NRW: Experten warnen vor Glättegefahr zum Wochenstart

Köln - Pünktlich zum meteorologischen Winteranfang am Montag wird es bibberkalt in NRW ! Örtlich besteht Gefahr durch überfrierende Nässe und Glatteis.

In den nächsten Tagen kann es in NRW stellenweise zu überfrierender Nässe und Glatteis kommen. (Symbolbild) © Bildmontage: Christoph Reichwein/dpa, wetteronline.de (Screenshot)

Autofahrer und Fußgänger sollten daher vorsichtig sein, warnen die Experten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Montag.

Demnach bleibt es zum Wochenbeginn bei Temperaturen zwischen 6 und 9 Grad zwar größtenteils regenfrei und gebietsweise sogar sonnig.

In der Nacht zu Dienstag kühle es dann aber auf bis zu -2 Grad ab. Zudem könne es vereinzelt zu Niederschlägen mit entsprechender Glätte kommen.

Der Dienstag zeigt sich dann überwiegend stark bewölkt. Stellenweise muss mit Regen gerechnet werden. Das Thermometer klettert tagsüber allerdings wieder auf bis zu 9 Grad, ehe es in der Nacht auf 6 bis 2 Grad, in Hochlagen auf 0 Grad, abkühlt.