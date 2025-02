Es wird eisig in Köln! Wetterdienst gibt amtliche Warnung heraus

Köln - Zum Start ins Wochenende gibt der Deutsche Wetterdienst (DWD) in und rund um Köln eine amtliche Warnung vor Glatteis in ganz Nordrhein-Westfalen heraus.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für die Kölner Region eine amtliche Glatteis-Warnung herausgegeben. (Symbolbild) © Bildmontage: Karl-Josef Hildenbrand/dpa, wetteronline.com (Screenshot)

Das hat der DWD am Freitag mitgeteilt. Demnach drohe bis zum späten Vormittag "Glätte durch überfrierende Nässe" auf den Straßen. Autofahrer sollten dementsprechend vorsichtig sein.

Im Tagesverlauf soll es überwiegend bedeckt, aber niederschlagsfrei bleiben.

Trotzdem bleibt es rund um die Domstadt eisig: So klettert das Thermometer in Köln zum Wochenendstart auf maximal 0 Grad, während in der Nacht auf Samstag mit Tiefstwerten von bis zu -4 Grad zu rechnen ist. Insbesondere in Hochlagen kann es dabei auch zu Dauerfrost kommen.

Am Samstag bleibt es dann unverändert trocken, aber bedeckt. Allerdings wird es mit Höchsttemperaturen von 2 bis 4 Grad zunächst etwas wärmer in der Region, bevor es in der Nacht auf Sonntag erneut auf bis zu -3 Grad abkühlt. Stellenweise ist dann lokal auch Schneefall möglich.