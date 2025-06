22.06.2025 07:00 Jetzt kommt der Hammer-Sommer! So heiß wird es heute in Köln

In Köln gilt am heutigen Sonntag eine offizielle Hitzewarnung. An diese Tipps sollen sich die Kölnerinnen und Kölner halten.

Von Maurice Hossinger

Köln - Jetzt kommt die brütende Hitze! Das müssen Kölnerinnen und Kölner am heutigen Sonntag dringend beachten. In Köln soll es am heutigen Sonntag bis zu 37 Grad warm werden. © Henning Kaiser/dpa Der Deutsche Wetterdienst hat für den Abschluss des Wochenendes eine offizielle Hitzewarnung für die Domstadt herausgegeben. Ganz besonders heiß wird es demnach in den dicht bebauten Stadtgebieten, heißt es. Folgende Maßnahmen gilt es im Umgang mit den zu erwarteten 37 Grad zu beachten: Köln Wetter Es wird eisig in Köln! Wetterdienst gibt amtliche Warnung heraus Ausreichend Trinken - auch ohne Durst.

Vermeidet die direkte Sonne und körperlich anstrengende Aktivitäten.

Haltet Euren Körper und Eure Wohnräume kühl. Wie der DWD mitteilt, soll die Hitzewarnung für den Zeitraum von 11 bis 19 Uhr gelten. Am Montag sollen sich die Temperaturen wieder etwas abkühlen.

Titelfoto: Henning Kaiser/dpa