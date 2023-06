24.06.2023 14:44 Hochsommer in NRW ist zurück: Doch am Montag könnten Gewitter aufziehen

In Nordrhein-Westfalen gibt es am Wochenende Sonne satt. Das Wetter in Köln verspricht hochsommerliche Temperaturen!

Von Laura Miemczyk

Köln - Nach dem Unwetter kommt der Hochsommer zurück: In Nordrhein-Westfalen gibt es an diesem Wochenende Sonne satt. Am Sonntag wird's in NRW richtig heiß! © Georg Wendt/dpa Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) bilden sich am Samstag im Tagesverlauf einige Quellwolken, das Schauerrisiko bleibt aber gering.

Dazu gibt es bis zum Nachmittag sommerliche Werte von 26 bis 30 Grad, in höheren Lagen 23 Grad. In der Nacht zu Sonntag heißt es vorerst durchatmen - die Temperaturen fallen auf 16 bis 12 Grad, in Tallagen und in der Eifel sogar bis 9 Grad. Köln Wetter Temperaturen bleiben stabil: Sommer-Wetter in NRW geht weiter Am Sonntag wird es dann vor allem im Rheinland richtig heiß! Der Tag startet mit viel Sonnenschein und die Temperaturen erreichen Höchstwerte zwischen 29 und 33 Grad. Dazu weht ein schwacher Wind. Am Montag darf die Natur auf etwas Regen hoffen: Laut DWD ist es wechselnd bewölkt mit zeitweise durchziehenden Schauern. Auch einzelne Gewitter sind möglich. Die Temperaturen steigen am Sonntag im Rheinland auf über 30 Grad. © wetteronline.de (Screenshot) Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 23 und 26 Grad.

Titelfoto: Bildmontage: Georg Wendt/dpa, wetteronline.de (Screenshot)