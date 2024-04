Endlich Frühling in NRW! Diese Marke knackt das Thermometer am Wochenende

Köln - Das Wetter in Nordrhein-Westfalen hat sich in den letzten Tagen wahrlich nicht von seiner besten Seite gezeigt. Das soll sich nun ändern.

Am Wochenende zeigt sich in Köln und Umgebung endlich wieder die Sonne. © Rolf Vennenbernd/dpa

Zunächst aber müssen die Sonnenanbeter noch den tristen Mittwoch überstehen.

Bei Temperaturen um die neun Grad erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) mehrere Regenschauer im ganzen Land.

Ab Donnerstag könnte sich das allerdings ändern! Der anhaltende Regen soll bei Temperaturen bis zu elf Grad fast gänzlich ausbleiben. Lediglich einzelne Schauer können mancherorts auftreten. Es bleibt jedoch im ganzen Land bedeckt.

So richtig Fahrt nimmt der Frühling dann zum Wochenende hin auf: Während am Freitag bei gelegentlichen Schauern bis zu 15 Grad erreicht werden sollen, klettert das Thermometer am Samstag und Sonntag sogar wieder auf bis zu 20 Grad!