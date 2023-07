Hochsommer macht Pause: Regen und Gewitter zum Wochenstart in NRW

Köln - Der Hochsommer pausiert: Zum Start der neuen Woche müssen sich die Menschen in Nordrhein-Westfalen auf Regen und Gewitter einstellen.

Zum Anfang der Woche kann es in NRW Gewitter und stürmische Böen geben. © Julian Stratenschulte/dpa

Schon in der Nacht zu Montag ziehen laut Deutschem Wetterdienst (DWD) vor allem in der Nordwesthälfte des Landes einzelne Schauer auf. Die Tiefstwerte fallen dabei auf 15 bis 11 Grad, in der Eifel auf bis zu 8 Grad.

Auch die neue Woche startet bewölkt, ehe am Nachmittag in der Nordhälfte NRWs Schauer durchziehen. Vereinzelt kann es auch zu Gewittern kommen.

Die Höchstwerte liegen zwischen 22 und 25 Grad, in Hochlagen bei 18 bis 21 Grad. Dazu weht ein schwacher Wind mit vereinzelten Böen, in Gewitternähe könne es jedoch auch stürmisch werden, wie der DWD warnte.