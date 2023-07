14.07.2023 10:32 Ist der Sommer damit vorbei? Das passiert am Wochenende mit dem Wetter

Was kommt nach der Sonne am Freitag? In Nordrhein-Westfalen droht nach sonnigen Tagen ein verregnetes Wochenende.

Von Maurice Hossinger

Köln - Das dürften nur die größten Experten haben kommen sehen: In Nordrhein-Westfalen droht ein verregnetes Wochenende! Rund um die Domstadt werden am Wochenende teils dunkle Wolken und ordentlich Regen erwartet. © Federico Gambarini/dpa Schuld daran sind zahlreiche Wolken und teilweise schauerartiger Regen. Zum Samstagmittag hin könnte sich die Lage sogar in Gewitter und Hagel verschlimmern. Die Temperaturen hingegen liegen bei sommerlichen 27 bis 29 Grad - in Ostwestfalen sogar bei knapp 31 Grad - von Sonne satt gibt es allerdings keine Spur. Auch der Wind mischt mit und kann sich im Laufe des Tages zu teils schweren Sturmböen entwickeln. Köln Wetter Sommer-Kater in NRW? Schauer und Gewitter vorerst an der Tagesordnung Ein anderes Bild zeigt sich am Sonntag - da beruhigt sich die Lage wieder zunehmend. Zwar könne es laut Deutschem Wetterdienst (DWD) zu vereinzelten Schauern kommen, derart ungemütlich wie am Samstag soll es dagegen aber nicht mehr werden. Zum Ende des Wochenendes liegen die Höchstwerte bei 23 bis 26 Grad, in den Hochlagen lediglich um 20 Grad. Am heutigen Freitag zeigt sich der Sommer daher noch einmal von seiner besten Seite und hat Temperaturen um die 30 Grad und jede Menge Sonne im Gepäck.

Titelfoto: Federico Gambarini/dpa