NRW-Winter zu warm und besonders regnerisch - zum zwölften Mal in Folge!

Zugleich hat es im Bundesland überdurchschnittlich viel geregnet, sodass NRW im Winter die nasseste Region Deutschlands war. Das teilte der Deutsche Wetterdienst DWD am Montag in seiner Winterbilanz für die Monate Dezember bis Februar mit.

Auffällig waren in Nordrhein-Westfalen die ungewöhnlich starken Niederschläge. Landesweit fielen im Schnitt in den drei Monaten 242 Liter pro Quadratmeter - deutlich mehr als im Bundesdurchschnitt dieses Winters (170 Liter/Quadratmeter) und auch mehr als im NRW-Mittel von 1961 bis 1990 (223 Liter/Quadratmeter).

Besonders viel regnete es laut DWD im Sauerland mit Mengen in der Spitze von über 500 Litern pro Quadratmeter in den drei Monaten. Im westlichen Sauerland in Wipperfürth-Gardeweg wurde am 12. Januar mit 71,9 Litern pro Quadratmeter auch der bundesweit höchste Tagesniederschlag registriert.

Die Sonne schien NRW-weit im Winter 155 Stunden lang. Damit liegt das Bundesland in etwa auf dem Niveau der langjährigen Referenzperiode für NRW (151) und des bundesweiten Schnitts in diesem Winter (rund 160 Stunden).