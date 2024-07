Wettergott ist gnädig! Kölner Fußball-Fans dürfen sich auf trockenen Deutschland-Knaller freuen

Köln - Pünktlich zum Viertelfinalspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Spanien am Freitagabend zeigt sich auch das Wetter in Köln und Umgebung wieder von seiner besseren Seite.

Am Abend können sich die Menschen dann auf trockenes und ortsweise sogar teils heiteres Wetter freuen, teilt der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag mit.

Für das Viertelfinalspiel der deutschen Elf am Freitagabend ist Nordrhein-Westfalen dann wettermäßig zweigeteilt: Während der Norden ab dem späten Vormittag bis zum Abend teilweise mit leichtem Regen rechnen müsse, wird der Süden des Landes weitestgehend davon verschont bleiben, so die Meteorologen.

Für die Kölner Fußballfans bedeutet das: Bei Temperaturen bis zu 22 Grad dürfen sich die Domstädter auf ein trockenes und mildes Fußballfest in den Fanzones am Heumarkt, am Tanzbrunnen sowie am Rheinufer freuen. Selbst die Sonne könnte sich zwischenzeitlich hinter den Wolken hervortrauen.

Der Samstag wird dann allerdings erneut sehr wechselhaft und windig. Zudem komme es zu einzelnen kräftigen Gewittern, so der DWD.