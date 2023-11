30.11.2023 15:29 Schnee und frostige Temperaturen: So wird das NRW-Wetter am Wochenende

Auch in den kommenden Tagen hat der Winter das Wetter in NRW fest im Griff: Der Wetterdienst kündigte frostige Werte und Schneefall an.

Von Laura Miemczyk

Köln - Das Winter-Wetter hält in Nordrhein-Westfalen auch in den kommenden Tagen an. Zum Wochenende hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) Schneefall und frostige Temperaturen angekündigt. Im Bergischen Land kamen in den vergangenen Tagen bereits dicke Schneeflocken herunter. © Blaulicht Aktuell/Gianni Gattus Eigentlich sollte sich am Donnerstag zumindest vereinzelt die Sonne zeigen, in Köln blieb es bei Werten zwischen 0 und 3 Grad bis zum Nachmittag jedoch grau und bedeckt. Der Start ins Wochenende verläuft laut DWD-Prognose ähnlich: So startet der Freitag zunächst stark bewölkt, während nur in der Nordhälfte NRWs Auflockerungen möglich seien. Das Thermometer klettert am Tag auf +1 Grad in der Kölner Bucht und auf maximal -2 Grad im Osten. Im Bergland ist bei Werten bis -5 Grad Dauerfrost angesagt. Köln Wetter Neue Woche startet heiß: Deutscher Wetterdienst gibt Hitzewarnung für Köln hinaus In der Nacht zu Samstag herrscht stellenweise Glättegefahr, wie die Wetter-Experten warnten. Zudem sei örtlich mit Nebel zu rechnen. Am Samstag beginnt der Tag ebenfalls stark bewölkt, ehe im Tagesverlauf insbesondere im Osten des Landes mit Schneefall zu rechnen ist. Die Temperaturen steigen auf -2 bis +1 Grad, in Hochlagen ist bereits bei -4 Grad Schluss. Der Winter hält in NRW auch in den kommenden Tagen Einzug: Es wird kühl und trüb. © wetteronline.de (Screenshot) Auch der Sonntag verspricht wenig Abwechslung in Sachen Wetterlage. Mit dichten Wolken und gebietsweise leichtem Schneefall bleibt es tagsüber trüb, das Thermometer klettert auf -1 bis +2 Grad. Im höheren Bergland sei abermals mit Dauerfrost zu rechnen, wie der DWD prognostizierte.

Titelfoto: Bildmontage: Blaulicht Aktuell/Gianni Gattus, wetteronline.de (Screenshot)