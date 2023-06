Temperaturen bleiben stabil: Sommer-Wetter in NRW geht weiter

Köln - Die Menschen in Nordrhein-Westfalen können sich auch in den kommenden Tagen über bestes Wetter freuen. Es bleibt sonnig und die Temperaturen bleiben stabil.

In Nordrhein-Westfalen bleibt es auch in den nächsten Tagen warm und sonnig. Wie hier in Düsseldorf. © Friso Gentsch/dpa

Auch am heutigen Mittwoch darf man sich in NRW auf einen sonnigen und warmen Tag freuen.

Laut des Deutschen Wetterdienstes bewegen sich die Temperaturen zwischen 24 und 28 Grad. Im Bergland wird es zwischen 21 und 24 Grad warm. Ist es am Morgen jedoch noch wolkenfrei, könnte es im Tagesverlauf zu einer Quellbewölkung kommen.

Ein mäßiger Wind aus Nordost bis Ost kann jedoch für eine leichte Abkühlung sorgen.

In der Nacht zu Donnerstag gibt es dann einen Temperaturrückgang auf neun bis 13 Grad. Zudem kann es vereinzelt bewölkt sein.

Und das Wetter bleibt auch in den kommenden Tagen stabil. Denn auch am Donnerstag liegen die Höchsttemperaturen bei maximal 28 Grad. Im Bergland steigen die Temperaturen jedoch auf 22 bis 25 Grad an. Nachts liegen die Tiefstwerte bei neun bis 13 Grad.

Auch das Wochenende wird mit viel Sonne eingeleitet. Es bleibt heiter, kann aber zeitweise wolkig werden. Es wird mit Temperaturen zwischen 24 und 28 Grad gerechnet. Im höheren Bergland kann es bis zu 22 Grad warm werden.