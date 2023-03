Wetter in NRW: Kühler Start in die Woche, doch ab Mittwoch steigen die Temperaturen

Köln/Essen - Nach einem ungemütlichen Wochenstart können sich die Menschen in Nordrhein-Westfalen auf einen überwiegend trockenen Dienstag freuen.

Am Mittwoch steigen die Temperaturen in NRW auf Werte von bis zu 17 Grad an. © Rolf Vennenbernd/dpa

Nur in Ostwestfalen ist ein Schneeschauer bis zum Mittag nicht ausgeschlossen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Die Höchstwerte liegen bei 8 bis 11 Grad sowie im Bergland bei 5 bis 7 Grad. Hinzu kommt laut DWD ein schwacher bis mäßiger Wind.

Am Mittwoch sorgt der Ausläufer eines Tiefdruckgebietes wieder für mehr Wolken über NRW und auch für Regen. Die Temperaturen steigen bei einem schwachen bis mäßigen Wind auf Werte von maximal 13 bis 17 Grad an; im höheren Bergland zeigt das Thermometer dann gemäß DWD zwischen maximal 9 und 13 Grad an.

Am Donnerstag kommen in NRW zu vielen Wolken gebietsweise Schauer sowie einzelne teils kräftige Gewitter. Mit Höchstwerten von 15 bis 18 Grad und 11 bis 14 Grad im Bergland sind die Temperaturen jedoch nach DWD-Angaben "sehr mild".