Wolken, Regen und frischer Wind: Der Frühling lässt in NRW auf sich warten

Essen - Das sonnige Frühlingswetter lässt in Nordrhein-Westfalen auf sich warten. Am Sonntag bleibe der Himmel stark bewölkt, dazu komme etwas Sprühregen, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD).

Die neue Woche beginnt im Süden von NRW mit vielen Wolken und vereinzelten Schauern. © Oliver Berg/dpa

Am Sonntagnachmittag und -abend könne es aber ein paar Auflockerungen geben. Die Temperaturen steigen auf maximal 11 bis 14 Grad sowie in den höheren Lagen auf maximal 5 bis 8 Grad.

Die neue Woche beginne im Norden von NRW mit Sonne und Wolken, im Süden bleibe es hingegen stärker bewölkt, erläuterte der Meteorologe weiter.

Im südlichen Teil des Landes könne es "sehr vereinzelt" zu Schauern kommen, ansonsten bleibe es jedoch trocken.

Das Thermometer zeige Höchstwerte von 13 bis 16 Grad und in höheren Lagen maximal 9 Grad an. Ab Montagmittag gehe ein frischer Wind aus Nordosten.

Am Dienstag soll es nach Angaben des DWD-Meteorologen in Nordrhein-Westfalen relativ freundlich werden. Am Himmel sei es wolkig mit heiteren Abschnitten, sagte er. Regen gebe es keinen.