Wichtiger Hinweis: Wartungsarbeiten legen A1 am Kreuz Köln-West lahm

Köln - In der kommenden Woche wird auf dem viel befahrenen Kölner Autobahnring gleich an zwei aufeinanderfolgenden Tagen ein wichtiger Knotenpunkt dichtgemacht.

Aufgrund von Wartungsarbeiten im Tunnel wird die A1 in Köln gleich in zwei Nächten nacheinander dichtgemacht. (Symbolbild) © Henning Kaiser/dpa

Wie die Autobahn GmbH mitteilte, muss die A1 zwischen dem Autobahnkreuz Köln-West und der Anschlussstelle Köln-Bocklemünd in den Nachtstunden voll gesperrt werden. Der Grund sind Wartungsarbeiten im Tunnel Köln-Lövenich.

Los geht's von Dienstag auf Mittwoch (11. bis 12. Februar) von 21 Uhr bis 5 Uhr. Dann ist die Fahrbahn in Richtung Koblenz zu. Eine Auffahrt an den Anschlussstellen Bocklemünd und Lövenich ist somit nicht möglich.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (12. bis 13. Februar) wird die A1 dagegen von 21 Uhr bis 5 Uhr in Fahrtrichtung Dortmund voll gesperrt. Damit entfällt eine Auffahrt an der Anschlussstelle Lövenich in Richtung Norden.

Überdies ist auch noch die Verbindung von der A4 auf die A1 in Fahrtrichtung Dortmund im Kreuz Köln-West für den Verkehr gesperrt. Entsprechende Hinweistafeln sind aufgestellt und Umleitungen mit rotem Punkt ausgeschildert.