Zeitumstellung mal anders: Uhren am Kölner Hauptbahnhof gehen falsch!

Köln - Zwei Minuten können für Bahn-Reisende entscheidend sein - und der Blick auf die Uhr bedeutsam. Doch am Kölner Hauptbahnhof konnten die Menschen sich am Ostersonntag nicht auf die Zeitanzeiger verlassen.

Nach der Nacht mit der Umstellung auf die Sommerzeit gingen alle Uhren auf dem Bahnhof um zwei Minuten nach. An den Anzeigen an den Bahnsteigen wurden entsprechende Hinweise angezeigt.

"Unsere Fachleute haben die Störung am späten Nachmittag behoben", teilte die Bahn am Abend in Berlin mit.