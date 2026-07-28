Abgerutscht! Darum ist Leipzig/Halle nicht mehr Deutschlands sicherster Airport

Leipzig/Frankfurt - Der Airport Leipzig /Halle hat in einem Flughafencheck der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) seine Spitzenposition eingebüßt, zählt aber immer noch zu den sichersten Flughäfen in Deutschland.

Der Leipziger Flughafen gilt nun nicht mehr als deutschlandweit sicherster. © Jan Woitas/dpa

Leipzig/Halle rutschte in dem Ranking auf den zweiten Platz hinter München.

Entscheidend für den bayerischen Airport auf Platz eins sei der nunmehr dauerhafte Betrieb von Lichtanlagen an Zufahrten der Start- und Landebahnen, teilte die Gewerkschaft mit.

Ganztägig beleuchtete Stopp-Leisten im Boden sind in den Augen der Piloten ein wichtiges Mittel, um Zusammenstöße zwischen den Flugzeugen und anderen Fahrzeugen zu vermeiden. Die Stopbars bildeten die "letzte Sicherheitsbarriere vor einer aktiven Start- oder Landebahn".

Leipzig/Halle setzt die Stoppbars auf mehreren Rollwegen dauerhaft ein, aus Sicht der VC besteht jedoch noch Potenzial für eine flächendeckende Umsetzung.