Spektakuläre Sonnenfinsternis über Leipzig: Doch das ist der Haken

Leipzig - Sonnenfinsternisse kommen weltweit regelmäßig vor. Dass sich ein solches Himmelsspektakel jedoch auch von Deutschland aus beobachten lässt, ist deutlich seltener. Am Abend des 12. August 2026 ist es wieder so weit. Es dürfte eines der Himmelsereignisse des Jahres werden.

Zu knapp 90 Prozent verdeckt der Mond am 12. August die Sonne über Leipzig. © Christian Grube

In Leipzig wird der Mond die Sonne maximal zu rund 87 Prozent verdecken. Die Sonne erscheint dann nur noch als schmale Sichel. Die partielle Finsternis beginnt gegen 19.17 Uhr. Ihr Maximum erreicht sie kurz nach 20.10 Uhr, ehe die Sonne wenig später bereits teilweise verfinstert untergeht.

Einen kleinen Haken hat die Sache: Da die Sonnenfinsternis am Abend stattfindet, wird freie Sicht nach Westen benötigt. Zum Zeitpunkt der größten Verfinsterung steht die Sonne nur noch etwa drei bis vier Grad über dem Horizont – ungefähr so hoch, wie ein ausgestreckter Daumen am Arm. Dafür werden Beobachter mit einem besonderen Anblick belohnt.

Erhöhte Aussichtspunkte wie der Fockeberg oder die Aussichtsplattform des Völkerschlachtdenkmals bieten gute Chancen auf freie Sicht. Alternativ eignen sich freie Flächen am westlichen Stadtrand.

Ob das Himmelsspektakel tatsächlich zu sehen sein wird, entscheidet allerdings auch das Wetter. Schon einige Wolken am Westhorizont können den Blick auf die verfinsterte Sonne verdecken.

Wer das Himmelsereignis mit fachkundiger Anleitung erleben möchte, hat gleich zwei Anlaufstellen: Die Sternwarte Schkeuditz bietet zwei Veranstaltungen zur Sonnenfinsternis an. Auch die Sternwarte "Juri Gagarin" in Eilenburg lädt ab 19 Uhr zur gemeinsamen Beobachtung ein.