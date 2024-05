06.05.2024 10:04 Aufregung am Cossi: Granate am Ufer gefunden

Aufregung am Sonntagnachmittag in Markkleeberg (Landkreis Leipzig): Am Ufer des Cospudener Sees ist eine Granate gefunden worden.

Von Carolina Neubert

Markkleeberg - Aufregung am Sonntagnachmittag in Markkleeberg (Landkreis Leipzig): Am Ufer des Cospudener Sees ist eine Granate gefunden worden. Am Cossi wurde am Sonntag eine Granate gefunden. (Archivbild) © Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa Wie die Leipziger Polizei am Montag mitteilte, wurde der etwa 30 Zentimeter lange und zehn Zentimeter breite zylindrische Gegenstand gegen 15.40 Uhr entdeckt. Daraufhin sei der Kampfmittelbeseitigungsdienst alarmiert worden - die Feststellung der Experten vor Ort: eine englische Sprenggranate ohne Zünder. Der Sprengkörper habe schließlich geborgen und abtransportiert werden können. Eine Evakuierung sei nicht nötig gewesen.

