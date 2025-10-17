Hier habt Ihr bald wieder freie Fahrt in Leipzig, doch diese neue Baustelle kommt jetzt dazu
Leipzig - Die Leipzigerinnen und Leipzigern können aufatmen: An zwei Baustellen in der Stadt ist ab nächster Woche wieder freie Fahrt. Dafür wurden neue Arbeiten angekündigt.
Ab Montag ist der Torgauer Platz wieder für den Straßenbahn- und Autoverkehr freigegeben. Das teilten die Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) am Freitag mit.
Die Gleise mussten durch das starke Verkehrsaufkommen instand gesetzt werden. Die Bauarbeiten wurden planmäßig fertigstellt und die Straßenbahnlinien 2, 3, 7 und 8 fahren dann auch wieder in der regulären Linienführung.
Auch auf der Karl-Liebknecht-Straße im Süden der Stadt gibt es gute Nachrichten für alle Autofahrer: Die Bauarbeiten sind abgeschlossen. Ab Donnerstag (23. Oktober)wird im Laufe des Tages der Verkehr für Fahrzeuge wieder freigegeben.
Seit Ende Juni bauten die Leipziger Verkehrsbetriebe und Leipziger Wasserwerke an der belebten Straße. Die Straßenbahnen rollen schon seit Ende September wieder, jetzt folgen endlich auch die Fahrzeuge.
Nächste Baustelle in der Riesaer Straße
Gleichzeitig kündigten die LVB eine neue Baustelle im Osten der Stadt an. In zwei Baubereichen werden die Gleise in der Riesaer Straße vom 27. Oktober bis 19. Dezember instand gesetzt. Die Straßenbahnen sind bis zum 5. Dezember in diesem Bereich voll gesperrt und fahren verändert:
- Linie 7 und N7 verkehren ab Haltestelle Wiebelstraße mit Umleitung über Torgauer Straße und Paunsdorf-Nord zur Ersatzendstelle Paunsdorf, Strbf.
- Linie 8 verkehrt verkürzt zur Ersatzendstelle Sellerhausen, Emmausstr.
- Baulinie 37 fährt zwischen Paunsdorf, Strbf. und Sommerfeld
- Schienenersatzverkehr (SEV7) zwischen Wiebelstraße und Paunsdorf, Strbf. über Sellerhausen
- Buslinie 90: Die Haltestellen Th.-Heuss-Straße und Barbarastraße können in Richtung Schönefeld nicht bedient werden
Auch der Straßenverkehr muss sich an zwei Stellen auf Änderungen einstellen. Bis zum 19. Dezember wird die Riesaer Straße zwischen Watzdorfstraße und Elisabeth-Schumacher-Straße voll gesperrt.
Außerdem wird die Riesaer Straße zwischen Barbarastraße bis Karl-Bücher-Straße stadteinwärts voll gesperrt. Stadtauswärts wird dieser Abschnitt zur Einbahnstraße.
Sachsenstraße, Johannes-Kärner-Straße, Böttgerstraße und die Karl-Bücher-Straße werden derweil zu Sackgassen. Die Umleitungen führen über Torgauer und Permoserstraße und über Cunnersdorfer und Geithainer Straße.
Grundstücke, die im Baustellenbereich liegen, können nicht angefahren werden. Der Zugang zu den Hauseingängen bleibt je nach Baufortschritt gewährleistet. Alle weiteren Informationen dazu findet Ihr hier.
