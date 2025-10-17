Hier habt Ihr bald wieder freie Fahrt in Leipzig, doch diese neue Baustelle kommt jetzt dazu

Leipzig - Die Leipzigerinnen und Leipzigern können aufatmen: An zwei Baustellen in der Stadt ist ab nächster Woche wieder freie Fahrt. Dafür wurden neue Arbeiten angekündigt.

Auf der Karli dürfen die Fahrzeuge wieder rollen. (Archivbild) © Christian Grube

Ab Montag ist der Torgauer Platz wieder für den Straßenbahn- und Autoverkehr freigegeben. Das teilten die Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) am Freitag mit.

Die Gleise mussten durch das starke Verkehrsaufkommen instand gesetzt werden. Die Bauarbeiten wurden planmäßig fertigstellt und die Straßenbahnlinien 2, 3, 7 und 8 fahren dann auch wieder in der regulären Linienführung.

Auch auf der Karl-Liebknecht-Straße im Süden der Stadt gibt es gute Nachrichten für alle Autofahrer: Die Bauarbeiten sind abgeschlossen. Ab Donnerstag (23. Oktober)wird im Laufe des Tages der Verkehr für Fahrzeuge wieder freigegeben.

Seit Ende Juni bauten die Leipziger Verkehrsbetriebe und Leipziger Wasserwerke an der belebten Straße. Die Straßenbahnen rollen schon seit Ende September wieder, jetzt folgen endlich auch die Fahrzeuge.