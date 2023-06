Hoffnung für Großbaustelle Waldstraße: Das ist der Stand, so geht es weiter

Leipzig - Die Großbaustelle in der Waldstraße hat die Leipziger in den vergangenen acht Monaten einiges an Nerven gekostet. Immerhin ist nicht nur der öffentliche Nahverkehr in der Gegend fast völlig zum Erliegen gekommen. Stadion- und Konzertbesucher, aber vor allem Anwohner verzweifelten regelmäßig an der Parkplatzsuche rund um die voll gesperrte Straße. Doch endlich gibt es einen Lichtblick.