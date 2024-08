Zeppelinbrücke bald wieder befahrbar - Doch die nächste große Baustelle ruft

Leipzig - Während die Straßenbahnen ab dem 2. September wieder wie gewohnt über die Zeppelinbrücke rollen können, kommen am selben Tag andernorts in Leipzig neue Sperrungen und Umleitungen hinzu.

Auf Leipzigs Straßen wird fleißig gebaut. (Symbolbild) © 123rf/cylonphoto

Wie die Leipziger Gruppe am Dienstag mitteilte, muss in der Menckestraße im Norden der Stadt erheblich an der Infrastruktur gearbeitet werden.

Im Detail betrifft das sowohl die Gleise als auch die Kanäle und Leitungen im Bereich zwischen Berggartenstraße und Platnerstraße.

Das bedeutet, dass die Straßenbahnlinie 4 bis Mitte Dezember verkürzt bis zur Endhaltestelle Sportforum Ost verkehrt. Zwischen dem Waldplatz und der Endhaltestelle Landsberger Straße kommt in dieser Zeit Schienenersatzverkehr zum Einsatz. Zudem wird die Ersatzhaltestelle Menckestraße im Schlößchenweg eingerichtet.

Und auch die Autofahrer müssen Geduld beweisen, da sie stadtauswärts an den Bauarbeiten vorbeigeführt werden. Dazu kommt eine Sperrung der Kreuzung Berggartenstraße/Stockstraße ab dem 16. September, der Verkehr soll währenddessen dann über die Georg-Schumann-Straße umgeleitet werden.

Falls Ihr Euch die Details zur Baumaßnahme inklusive aller Umleitungspläne ansehen wollt, könnt Ihr das auf der Website der Leipziger Gruppe tun.