15.05.2025 13:27 612 Mega-Baustelle in der Karl-Liebknecht-Straße beginnt: Das müsst ihr jetzt wissen!

Am 19. Mai beginnen die ersten Arbeiten der Mega-Baustelle in der Karl-Liebknecht-Straße in Leipzig. Wir informieren, wie es weitergeht und wie ihr durchkommt.

Von Tamina Porada

Leipzig - Die Messestadt erwartet eine Mega-Baustelle mit erheblichen Verkehrseinschränkungen. Die Karl-Liebknecht-Straße soll in diesem Sommer umfangreich saniert werden. Die Karl-Liebknecht-Straße verbindet das Zentrum der Stadt mit dem Leipziger Süden. © Christian Grube Ab Montag, dem 19. Mai, beginnen offiziell die ersten Baumaßnahmen. Die Leipziger Wasserwerke führen dann vorbereitende Arbeiten in der Schenkendorfstraße durch. Bis Mitte Juli ist die Schenkendorfstraße aus Richtung Bernhard-Göhring-Straße gesperrt. Außerdem wird der Kreuzungsbereich östliche Schenkendorfstraße gesperrt. Die Durchfahrt Südplatz bleibt für Anlieger vorerst möglich. Leipzig Baustellen Bauarbeiten in vollem Gange: Das hat sich auf der Prager Straße bereits getan Die Baustelle in der Kurt-Eisner-Straße wird noch bis zum 28. Mai andauern, dann gibt es eine kurze Entlastung im Verkehr im Süden von Leipzig. Vollsperrung für Autos und Straßenbahnen erst ab Ende Juni Für circa drei Monate geht auf der Karl-Liebknecht-Straße nichts mehr. © 123RF/stgrafix Wer also täglich über die "KarLi" muss, kann erstmal aufatmen. Erst ab dem 27. Juni ist mit erheblichen Einschränkungen im Straßenverkehr zu rechnen.

Bis Ende September 2025 wird dann die Karl-Liebknecht-Straße voll für den Durchgangsverkehr gesperrt. Auch auf den Kreuzungsbereichen Schenkendorfstraße und östliche Körnerstraße ist dann alles dicht. Die Straßenbahnlinien 10 und 11 sind ebenfalls davon betroffen und müssen umgeleitet werden. Über die Änderungen im Liniennetz will die Stadt zeitnah informieren. Leipzig Baustellen Leipziger Stadtteil als Verkehrsinsel: Wo Motoren dröhnen und der Puls rast Wie die Stadt Leipzig berichtet, soll der Anliegerverkehr bis auf in wenigen Ausnahmen weiterhin möglich sein. Auch der Radverkehr soll größtenteils an den Baubereichen vorbeigeleitet werden. Die KarLi ist eine beliebte Straße zum Ausgehen und Einkaufen. © Christian Grube Herber Schlag für alle Ladenbesitzer Für die zahlreichen Geschäfte, Restaurants, Cafés und Bars in der beliebten Straße bedeuten die Maßnahmen auch Sorgen. Vor allem in den Sommermonaten könnte wichtige Kundschaft ausbleiben. Die Stadt garantiert aber, dass Hauseingänge und Ladengeschäfte weiterhin fußläufig erreichbar sein sollen. Die Großbaustelle soll voraussichtlich bis Ende Oktober andauern. Ihr Ziel ist es, die Infrastruktur in der wichtigen Straße instand zuhalten und ausbauen.

Titelfoto: Christian Grube